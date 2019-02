Intossicazione etilica per un 38enne a Varedo, incidente a Carate. Sono gli interventi del 118 questa notte in Brianza.

Incidente a Carate

Segnaliamo l’incidente avvenuto intorno a mezzanotte e mezza a Carate, in viale Mazzini. Qui, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone tra cui un 12enne e una 14enne. Sul posto è intervenuta l’ambulanza proveniente da Giussano e i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il 118 infatti è rientrato senza trasportare nessuno.

Intossicazione da alcol a Varedo

Altro intervento a Varedo dove poco prima delle due un 38enne è stato soccorso in via Umberto I a causa di qualche bicchiere di troppo. Sono dovuti intervenire i volontari della croce bianca di Cesano che hanno prestato le prime cure al 38enne. L’uomo, dopo i soccorsi sul posto, è stato portato in ospedale a Saronno in codice verde.