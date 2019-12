Intossicazione etilica, due 20enni sono stati soccorsi questa notte.

Intossicazione etilica

Il primo soccorso è stato eseguito ad Albiate, intorno alle 3.10, lungo viale Lombardia. Un giovane di 22 anni era in stato di ebbrezza alcolica. Una volta dato l’allarme, sul posto è arrivata la Croce bianca di Giussano attivata in codice giallo. I soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane che poi ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il secondo intervento, segnalato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come “intossicazione etilica” è stato fatto sempre in strada ma a Villasanta, in piazzetta Erba Battista. Soccorso un 21enne dalla Croce rossa di Villasanta: lo stesso ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Un infortunio a Muggiò

Spavento a mezzanotte in piazza 5 Giornate a Muggiò per un uomo caduto in strada. Si tratta di un 43enne per il quale, all’inizio, si è temuto il peggio. Le sue condizioni sembravano molto gravi: i soccorsi sono stati infatti attivati in codice rosso. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto i soccorritori hanno appurato che fortunatamente l’uomo non era in pericolo di vita. Il 43enne è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Monastero per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Incidente ad Arcore, coinvolte sei persone

Poco dopo la mezzanotte in via Monza si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto sei persone. L’incidente si è verificato tra due auto. A bordo c’erano tre 18enni, una 20enne, una 47enne e un 50enne. Sul posto a soccorrerli sono arrivate le ambulanze della Croce rossa di Villasanta e dei Volontari di Vimercate. I coinvolti nello schianto sono stati trasportati negli ospedali San Gerardo di Monza e Vimercate in codice verde. Non sarebbero dunque in gravi condizioni.

