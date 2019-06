Intossicazioni da alcol e malore per un bimbo. Diversi interventi dei soccorritori, nelle ultime ore, a Besana, Concorezzo e Nova Milanese.

Intossicazioni da alcol

Due persone finite in ospedale per intossicazioni da alcol e un bimbo di 8 anni soccorso per un malore. Sono questi i principali interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore dai volontari del 118 in Brianza.

Primo soccorso poco dopo la mezzanotte a Besana Brianza per una donna di 40 anni che si è sentita male in via De Gasperi. La causa, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe da ricercare in qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente nulla di grave per la donna che è stata visitata e poi trasportata in ospedale a Carate Brianza in codice verde.

E’ stato invece portato all’ospedale di Vimercate il 46enne che, sempre per il troppo alcol, si è sentito male in via Malcantone a Concorezzo. Qui, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunti in pochi minuti i volontari del soccorso di Vimercate e anche i Carabinieri di Monza, gruppo Compagnie.

Malore per un bimbo

Infine questa mattina poco prima delle sei si segnala il malore di un bimbo di 8 anni soccorso in strada in via Sarajevo a Nova Milanese. Sul posto ambulanza e automedica. Dopo le prime cure sul posto il bimbo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.