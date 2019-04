Intossicazioni e un ciclista investito. Tre diversi interventi nella notte appena trascorsa da parte dei soccorritori.

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte da parte dei soccorritori brianzoli. Due per intossicazioni etiliche: a Monza, poco dopo la mezzanotte si è sentito male un uomo di 42 anni soccorso in via Bergamo dai volontari della croce bianca di Brugherio. Il 42enne dopo i primi accertamenti è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo.

Poco dopo, intorno a mezzanotte e un quarto, altra chiamata al 118 per una intossicazione etilica a Nova milanese. I volontari della croce rossa di Desio hanno prestato le prime cure a un 32enne che si è sentito male in via Armando Diaz. Fortunatamente in questo caso l’uomo si è ripreso quasi subito e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine segnaliamo poco prima dell’una un incidente stradale a Vimercate, nella zona delle Torri Bianche. Si è trattato dell’investimento di un ciclista 25enne. In base alle prime informazioni disponibili sul sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza la persona soccorsa è un 25enne trasportato in ospedale a Vimercate in condizioni non gravi. Toccherà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.