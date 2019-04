Intossicazioni etiliche e incidenti. Quattro diversi interventi nella notte appena trascorsa, a Lissone, Nova, Desio e Lentate.

Intossicazioni etiliche e incidenti nella notte

Sono due le persone soccorse questa notte per intossicazione etilica: si tratta di una 43enne che si è sentita male a Nova Milanese ed è stata raggiunta in via Galilei dai volontari della croce rossa e di una 15enne soccorsa in via Guarenti a Lissone. Mentre per la 43enne non è stato necessario il trasporto in ospedale, la ragazzina di 15 anni è stata invece portata al San Gerardo per accertamenti in codice verde, quindi in buone condizioni generali.

Nella notte si segnalano anche due incidenti stradali, avvenuti a Desio e a Lentate.

A Lentate i volontari della croce bianca di Seveso sono stati allertati poco dopo mezzanotte e mezza per uno scontro tra auto avvenuto sulla Sp 174. Coinvolti nel sinistro una ragazza di 22 anni e un uomo di 54 anni. Una delle due persone è stata portata in ospedale a Saronno in codice verde. Oltre ai soccorritori sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Seregno.

Infine segnaliamo un altro incidente stradale tra auto avvenuto in via Forlanini a Desio. Nell’impatto è rimasta lievemente ferita una 23enne trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio per accertamenti.