Intossicazioni, investimenti e malori nella notte appena trascorsa. Interventi dei soccorritori a Vimercate, Seregno, Varedo e Seveso.

Intossicazioni, investimenti e malori in Brianza

Il primo intervento, un quarto d’ora dopo l’una, a Vimercate. Un ventottenne è stato soccorso per intossicazione etilica in via Velasca. Le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse subito poco gravi ma è stato comunque portato in ospedale a Vimercate per accertamenti.

Donna di 55 anni e 19enne in ospedale per abuso di alcol

Nessuna grave conseguenza nemmeno per la donna di 55 anni soccorsa a Seregno, in via Buozzi, intorno alla 1.30. La donna, probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo, ha accusato un malore ed è stata trasportata da un’ambulanza di Seregno Soccorso all’ospedale di Desio in codice verde. Altro malore da abuso di alcol a Varedo: intorno alle 2 in via Circonvallazione gli operatori del 118 e i carabinieri sono intervenuti per un 19enne. Soccorso in codice giallo, il giovanissimo ha raggiunto l’ospedale di Desio in un più rassicurante codice verde.

Investito un pedone a Seveso

Da segnalare nella notte anche l’investimento di un 47enne, a Baruccana di Seveso. I paramedici della Croce Bianca di Seveso sono arrivati sul posto, in via Roggia, intorno alle 2, insieme ai militari della Compagnia di Seregno. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non destano preoccupazione.