Intossicazioni, malori e incidenti stradali: gli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa. Tre persone in ospedale.

Gli interventi di soccorso nella notte

Sono stati diversi gli interventi di soccorso effettuati nella notte tra il 4 e il 5 settembre in Brianza. Nel dettaglio si sono registrati due incidenti stradali, a Bovisio Masciago e a Varedo.

Incidenti stradali a Bovisio e a Varedo

Poche le informazioni relative al sinistro avvenuto a Varedo poco dopo le 2.30 in via Umberto I. La modalità non è nota mentre è certo che i i volontari della croce bianca di Cesano hanno soccorso un uomo di 57 anni, poi trasportato all’Ospedale di Desio in codice verde.

Negli stessi minuti l’ambulanza della croce rossa di Varedo interveniva a Bovisio Masciago per un incidente che ha coinvolto due auto. Un uomo di 69 anni è stato visitato sul posto, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Malore a Lazzate

Da segnalare anche un malore per una donna di 86 anni, soccorsa a Lazzate intorno all’una e trenta. L’anziana è stata raggiunta dai volontari della croce rossa di Lentate in viale Rimembranze e trasportata in ospedale a Saronno in codice giallo.

Intossicazione etilica a Desio

Infine a Desio, pochi minuti dopo la mezzanotte, una donna di 49 anni si è sentita male probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo. L’ambulanza, giunta sul posto in via Matteotti, l’ha trasportata in ospedale a Desio per accertamenti.