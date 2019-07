Investe i buttafuori della discoteca dalla quale è stato appena cacciato perché ubriaco, ora è ricercato.

Investe i buttafuori della discoteca

Aveva alzato troppo il gomito e stava disturbando gli altri clienti con il suo atteggiamento aggressivo. Per questo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio 2019 un uomo è stato allontanato dalla discoteca Fellini di Pogliano Milanese. Una volta fuori però, invece di darsi una calmata e dirigersi a casa a smaltire la sbornia, l’ubriaco è salito sulla sua Bmw e l’ha messa in moto, lanciandola contro due addetti alla sicurezza del locale.

Quindici giorni di prognosi

Come riportano i colleghi di Settegiorni.it, uno di loro, 34 anni, è rimasto ferito. Soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale, i medici gli hanno dato una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano per accertare quanto accaduto. L’investitore si è dato alla fuga ed ora è ricercato.