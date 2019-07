Aveva investito una donna e se l’era data a gambe levate, senza prestarle soccorso. Grazie a una brillante indagine portata a termine dagli agenti della Polizia locale di Briosco, il pirata della strada, sempre una donna, è stato individuato e denunciato.

Beccato il pirata della strada

L’incidente risale al 31 maggio scorso. Una cinquantenne di Briosco stava passeggiano lungo via Meyer, in direzione Besana, quando è stata investita da un’auto. Quest’ultima ha poi proseguito la sua marcia senza soccorrere la donna, sbalzata prima sul cofano e poi sul ciglio della strada. Fortunatamente le ferite riportate non sono risultate gravi, guaribili in cinque giorni secondo la prognosi dei medici.

Gli agenti della Polizia locale di Briosco, guidati dal comandate Emanuele Deidda, si sono messi subito al lavoro. Grazie alla testimonianza di due passanti – avevano fornito modello e colore dell’auto pirata, ma non la targa -, ad un frammento di faro perso nella collisione ed a una minuziosa attività d’indagine, i vigili sono arrivati ad identificare il responsabile. Anche questo una donna, residente in paese. E’ stata denunciata ex articolo 189 del Codice della strada, quindi per fuga e omissione di soccorso.

“Un lavoro intelligente, frutto di esperienza e capacità”, i complimenti del sindaco Antonio Verbicaro ai “suoi” agenti.

Il servizio, completo di tutti i particolari, sul numero del Giornale di Carate in edicola da martedì 30 luglio