Investimento ad Albiate: soccorsa una donna di 49 anni. Ambulanza e automedica sul posto in codice rosso alle 13.45.

Una donna di 49 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, ad Albiate, in via Cesare Battisti. In base a quanto è stato possibile verificare fino a questo momento la 49enne sarebbe stata investita intorno alle 13.45. Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i volontari vimercatesi e l’automedica, giunti in via Battisti in codice rosso.

Dopo le prime cure fortunatamente le condizioni della donna sono apparse meno gravi e al momento il personale di soccorso sta operando in codice giallo.

