Investimento in via Carlini, paura per un bambino nel passeggino.

Investimento in via Carlini

Tanta paura, poco fa nella centralissima via Carlini di Seregno, per un uomo e una donna a passeggio con un bambino di cinque mesi nel passeggino. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, la coppia e il piccolino, un bambino peruviano, sono stati investiti mentre attraversavano la strada da una “Fiat Panda” che aveva appena svoltato in via Carlini, senso unico nel centro cittadino di Seregno. Al volante dell’auto una donna. I soccorsi ai due pedoni e al bambino sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza – urgenza. Sul posto le ambulanze di Seregno Soccorso, Croce Bianca Besana, Croce Bianca Biassono e Avis Meda, supportate dal un’automedica.

Bambino trasferito in ospedale sull’eliambulanza

Dopo lo scontro, l’auto è finita sul marciapiede, finendo lì la sua corsa. Il bambino è stato sbalzato sull’asfalto. Dopo le prime cure sul posto, il piccolino è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano a bordo dell’elisoccorso atterrato nei pressi del cimitero. Al Niguarda anche la nonna del bambino. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale, che ha provveduto a chiudere al traffico la strada ed effettuare i rilievi per ricostruire quanto successo. In supporto degli agenti in via Carlini sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno.