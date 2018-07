Grave investimento a Seregno questa mattina: donna di 36 anni investita mentre attraversa la strada finisce in ospedale in codice giallo.

Investita mentre attraversa la strada: 36enne in ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Stoppani intorno alle 9.30. La 36enne stava attraversando la strada quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto con l’automobile.

La donna è apparsa in un primo momento in gravissime condizioni. Sul posto si sono portati tempestivamente i soccorsi: l’ambulanza di Seregno e l’auto con il medico a bordo. L’allarme è rientrato dopo i primi accertamenti medici sul posto: la 36enne è stata caricata sull’ambulanza in codice giallo e al momento sta raggiungendo l’ospedale.

Rilievi e dinamica affidati alla Polizia locale di Seregno.