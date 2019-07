Investiti due ciclisti questa mattina a Lentate sul Seveso, uno è gravissimo, sul posto anche l’elisoccorso.

Investiti due ciclisti

E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Como questa mattina, intorno alle 11.15 in via Meda, al confine tra Lentate sul Seveso e Novedrate, per prestare aiuto a due ciclisti.

I soccorsi sono stati allertati per l’investimento di due ciclisti, due uomini di 70 e 74 anni, le cui condizioni sono apparse molto gravi. Sul posto sono state inviate in codice rosso le ambulanze della Croce rossa di Lomazzo e di Cantù e l’automedica.

Quindi si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como. Uno dei due ciclisti travolto da un’auto, in particolare, ha perso anche i sensi e le sue condizioni destano molta preoccupazione, tanto che è stato poi portato in ospedale in codice rosso all’ospedale di Cantù, quindi in pericolo di vita. Meno gravi sono apparse le condizioni del secondo ciclista, trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto anche i Carabinieri di Novedrate e di Lentate sul Seveso ai quali toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per consentire i soccorsi e i rilievi la strada è stata chiusa a lungo al traffico, con inevitabili conseguenze sulla circolazione.

TORNA ALLA HOME