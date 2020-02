Paura a Camparada: qualche minuto fa è stato, infatti, investito un bambino di sette anni. Sul posto si sono recati un’ambulanza e un’automedica

Un bambino coinvolto nell’incidente

Il sinistro è avvenuto alle 16.30 in via Gabriele Colombo. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza un bambino di sette anni è stato investito, cadendo rovinosamente a terra. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunte un’ambulanza e anche un’automedica, caratteristica forma di premura quando negli incidenti sono coinvolti dei bambini. Le condizioni del piccolo al momento non sono preoccupanti, ma è stato caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale.

TORNA ALLA HOME PAGE