Anziano investito sulle strisce pedonali da una bicicletta. L’incidente in via allo Stadio a Seregno poco dopo le 11.20, ferito pensionato di 78 anni trasportato in ospedale.

Anziano investito da una bicicletta

Incidente poco dopo le 11.20 all’altezza del civico 12 di via allo Stadio, in centro a Seregno. Un ciclista di 69 anni residente a Desio ha investito un anziano di 78 anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il pensionato caduto a terra

Il pensionato, che vive in città, aveva quasi ultimato l’attraversamento della strada quando è stato urtato dalla bicicletta condotta dal cicloamatore, 69 anni, che indossava la casacca del Gruppo sportivo “Trabattoni”. Il velocipede viaggiava in direzione di Desio. A causa dell’impatto il pedone è caduto a terra e battuto la testa.

Soccorso dal personale del “118”

Il seregnese è stato soccorso dal personale della Croce Bianca di Biassono e di Seregno Soccorso. Dopo le prime cure è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale in codice giallo. Illeso il ciclista, comprensibilmente dispiaciuto per l’incidente provocato dall’abbaglio del sole. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Torna alla home page.