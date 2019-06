Investito da un’auto all’incrocio, ciclista in ospedale. E’ successo a Meda, tra via Brianza e via Zara.

Investimento all’incrocio, ciclista finisce in ospedale

L’investimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Coinvolti un’automobile, una “Citroen C3” e un velocipede, un 79enne di Cabiate. Al volante dell’automobile c’era una donna del ’72 di Meda, che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato l’uomo in sella alla sua mountain bike, che è caduto a terra. In via Brianza si è portata la Polizia locale, per i rilievi di rito. Allertato il 118. Giunti sul posto, i paramedici dell’ambulanza di Seregno hanno prestato le prime cure all’anziano ciclista. Quindi il 79enne è stato condotto in ospedale a Desio in codice verde, avendo riportato contusioni varie.