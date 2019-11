E’ stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico, che è ancora in corso, A.C, 18 anni, lo studente investito dal treno stamattina all’altezza della Stazione di Costa Masnaga.

Investito dal treno: 18enne in prognosi riservata

Come riportano i colleghi del GiornalediLecco.it, il giovanissimo, residente proprio a Costa Masnaga, nell’impatto con il convoglio 5128 (LECCO 06:40 – MILANO P. GARIBALDI 08:16), ha riportato profondi traumi e diverse gravi fratture. Al momento i medici del Niguarda, l’ospedale milanese dove è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza, hanno deciso di mantenere la prognosi riservata. L’esito della operazione e le prossime ore saranno per lo studente fondamentali per chiarire ulteriormente il quadro clinico che al momento è purtroppo estremamente critico.

Il drammatico investimento

L’incidente, come detto, è avvenuto intorno alle 7.40 di questa mattina, lunedì 18 novembre. Il giovane, vedendo arrivare il treno, si sarebbe lanciato per attraversare i binari ne sarebbe inciampato finendo sotto il convoglio e rimanendo incastrato con una gamba. La mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso è stata imponente e, una volta nelle condizioni di essere trasportato, A.C è stato trasferito sull’eliambulanza diretta a Milano.

Le indagini per ricostruire il drammatico incidente sono tutt’ora in corso e sono di competenza della Polizia Ferroviaria di Lecco.