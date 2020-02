Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, ad Agrate Brianza, in via Cardano, all’interno dei parcheggi del Centro Direzionale Colleoni. Un uomo è stato travolto dalla sua stessa auto, sul posto ci sono i soccorsi in codice rosso.

Investito dalla sua auto al Centro Colleoni

Al momento sono ancora poco chiare le informazioni relative alla dinamica di quanto accaduto. Sembrerebbe che l’uomo, un 41enne, sia sceso dalla sua auto e si sia incamminato per la rampa di accesso al piano interrato dell’Hotel presente nel Centro Direzionale.

A quel punto la vettura, probabilmente senza marcia inserita, gli sarebbe piombata addosso.

I soccorsi

Sul posto ci sono i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza, la Polizia locale di Agrate e i soccorritori di Vimercate. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. Le condizioni della persona coinvolta inizialmente sono sembrate particolarmente critiche tanto che i soccorritori sono giunti sul posto in codice rosso. Dopo i primi accertamenti il 41enne è stato caricato in elicottero e trasportato in ospedale in codice giallo.