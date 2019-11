Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’auto. E’ gravissimo l’uomo investito in via Milano a Carate poco dopo le 17 di oggi, sabato.

Pedone investito

L’incidente è avvenuto in prossimità della Pasticceria Molè di via Milano a Carate. L’uomo, di origine straniera, è stato investito sulle strisce pedonali da un’auto che viaggiava dal centro della città in direzione Seregno. Sul posto, attivate in codice rosso, l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica. LA dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.