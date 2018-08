La baby gang di Cesano è tornata in azione. Nei giorni scorsi, due quindicenni sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da due coetanei.

La baby gang è tornata in azione

Alle 21.30 di mercoledì 1 agosto due minorenni, classe 2002 e 2003, hanno aggredito due quindicenni. Volevano impossessarsi dei loro telefonini e dei loro portafogli e, per riuscirci, non hanno esitato ad usare la maniere forti. E’ successo in via Conciliazione.

Indagano i carabinieri

I due quindicenni sono riusciti a divincolarsi e a scappare. Una volta al sicuro, i minorenni hanno allertato i carabinieri. E hanno sporto denuncia. I militari della Tenenza cittadina hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo e risalire ai baby rapinatori. Si tratterebbe di un ragazzo italiano edi un ragazzo di origine marocchina già autori di altre rapine ai danni di coetanei.