La bananina di Usmate colpisce ancora, ennesimo frontale. Due auto si sono scontrate all’incrocio con Arcore. Tanta paura, ma nessun ferito grave.

Solito incrocio maledetto

Ancora un incidente nel solito incrocio maledetto tra Usmate e Arcore, teatro già in passato di numerosi incidenti, anche gravi. L’incidente odierno si è verificato poco prima delle 15 e ha visto coinvolte due vetture, una “Seat” e una “Toyota”. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio della Polizia locale di Usmate, ma dalle prime indiscrezioni pare che la “Seat”, proveniente da Arcore, non abbia rispettato la precedenza nella svolta verso Velate e sia stata centrata dalla “Toyota” in arrivo dalla Tangenziale. Un botto tremendo, che ha mandato in frantumi il muso di entrambe le vetture. Sul posto due ambulanze e un’automedica, accorse in codice giallo per soccorrere i due uomini, uno di 38 e uno di 55 anni, coinvolti nell’incidente. Fortunatamente nel corso dell’intervento il codice è stato derubricato a verde. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Monza a causa della perdita di carburante di una delle due auto.

TORNA ALLA HOMEPAGE.