La comunità pastorale di Bovisio accoglie don Mirco

Da una settimana don Mirco Motta è il nuovo responsabile della pastorale giovanile, un incarico rimasto vacante per circa un anno dopo il trasferimento di don Luca Tocchetti. A 30 anni, per don Mirco è un ritorno alla Brianza, terra natìa. “Sono originario di Biassono – ha raccontato – Dopo la maturità scientifica a Lissone sono entrato in seminario, per due anni a Seveso e per altri quattro a Venegono Inferiore (Varese). Sono stati anni di formazione importante. Poi sono stato incaricato come vicario su due parrocchie e come responsabile della formazione giovanile su altre due. In particolare risiedevo a Cascinetta, frazione di Gallarate (Varese)”.

“Prometto che imparerò tutti i nomi…”

Ora, però, è il momento di una nuova avventura: “Sono arrivato qui, da una settimana resto anche a dormire. Prima facevo avanti e indietro da Gallarate. Ho già iniziato a conoscere i fedeli, mi hanno fatto sentire accolto e ho già incontrato tantissime persone. Prometto che imparerò tutti i nomi, ma mi ci vorrà un po’ visti i tantissimi parrocchiani che mi hanno dato il benvenuto. Evidentemente l’anno senza un responsabile è stato molto sentito”.

“Mi piace viaggiare e conoscere nuovi paesi”

Nonostante i tanti impegni, don Mirco ha una passione che ama coltivare: “Mi piace moltissimo viaggiare, conoscere nuovi paesi e nuove culture. Penso aiuti ad accorgersi di quanto è grande il mondo, di quanti punti di vista diversi esistano e di quanto a volte i nostri problemi siano piccoli rispetto a quanto li pensiamo. Quest’estate sono stato in Brasile, dove ho soggiornato in una missione e incontrato tante persone”.

Il programma di domenica

Domenica 29 settembre, in occasione della Festa degli oratori, i parrocchiani daranno il benvenuto a don Mirco Motta. Alle 11 Santa Messa e Mandato in chiesa San Pancrazio, dalle 12 stand gastronomico in oratorio Padre Monti, dalle 14,30 giochi, preghiera e merenda in oratorio