La Croce d’argento inaugura quattro nuovi mezzi. Due dei veicoli benedetti domenica mattina a Limbiate sono stati acquistati grazie alle donazioni di due benefattrici

La generosità di due benefattrici ha permesso alla Croce d’argento di Limbiate di incrementare il parco mezzi. Domenica mattina, sul sagrato della chiesa San Giorgio sono stati inaugurati i due veicoli recentemente arrivati, un’ambulanza e un pulmino, più altre due ambulanze acquistate dall’associazione l’anno scorso.

Donazione di due benefattrici

Due limbiatesi recentemente scomparse e molto legate all’associazione, Giuseppina Robbiati e Sandrina Mandelli, hanno deciso di lasciare parte della loro eredità alla Croce d’Argento, che ha così investito la donazione nell’acquisto di mezzi di trasporto fondamentali per l’attività quotidiana dei volontari impegnati nel trasporto di disabili in carrozzina, per dimissioni o accompagnamento in ospedale, per i servizi di urgenza del 118.

Dopo la Messa la benedizione

Domenica mattina, dunque, dopo la Messa in chiesa San Giorgio, alla presenza di numerosi volontari e del presidente Antonio De Leo, sono stati benedetti i nuovi mezzi. Poi una delegazione dell’associazione si è recata al cimitero maggiore per la posa delle targa di riconoscenza alle due benefattrici. La giornata è proseguita in allegria con un pranzo per tutti i volontari nella sede di via Galgano.

Continua l’iter per la nuova sede

In via Galgano c’è la sede storica della Croce d’argento non rimarrà tale ancora per molto. A giorni il sindaco Antonio Romeo, il presidente De Leo e la fondazione Aeris, titolare di un ampio progetto di riqualificazione dell’area di Mombello, firmeranno la convenzione e all’associazione saranno consegnati i locali della ex portineria del vecchio ospedale Antonini che dopo la ristrutturazione diventerà il nuovo centro operativo del sodalizio che è operativo in città da più di cinquant’anni.