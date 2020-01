La mobilità di Concorezzo si tinge di… “green”. Dal Comune un aiuto economico ai cittadini per l’acquisto di bici elettriche.

Stanziamento rinnovato anche per il 2020

E’ stato rinnovato anche per il 2020 il fondo comunale per il sostegno dell’acquisto delle biciclette elettriche da parte dei concorezzesi. Potranno accedere al contributo voluto dalla giunta Capitanio tutti i cittadini residenti nel comune di Concorezzo con età superiore a 14 anni interessati all’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Il contributo previsto è pari a 100 euro per i richiedenti fino a 65 anni di età e di 150 euro per i richiedenti con più di 65 anni. I fondi stanziati dall’amministrazione comunale sono di mille euro complessivi.

“Compito dell’Amministrazione vuole essere anche quello di sostenere concretamente i cittadini che scelgono di investire nella mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore alla Tutela del territorio Silvia Pilati – Abbiamo quindi voluto rinnovare lo stanziamento di questo fondo certi della necessità di accompagnare in modo concreto i concorezzesi che decidono di acquistare un mezzo di trasporto innovativo come quello della bici elettrica”.

