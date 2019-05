La Night run scalda i motori in corsa la solidarietà. Sabato la manifestazione a Limbiate, il ricavato della corsa non competitiva all’associazione Donatella Onlus

La Night run scalda i motori in corsa la solidarietà

Si arricchisce il programma della terza edizione della “Night run di Limbiate” con una corsa non competitiva e l’animazione pomeridiana. Continua poi il fine benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione Donatella Onlus, come per la corsa in rosa.

Giornata di grande sport

Sabato 25 maggio sarà una giornata di grande sport in città. Alle 16 partirà la gara competitiva di 10 chilometri valevole per il campionato regionale. Alle 20,30 invece, partenza della corsa non competitiva: 4,2 chilometri nel percorso interno ed esterno del centro sportivo di via Tolstoj.

Iscrizioni aperte

L’evento, organizzato dall’assessorato allo Sport, è in collaborazione con il gruppo Limbiate che cammina, impegnato in questi giorni nella raccolta delle iscrizioni con banchetti al Carrefour e all’ospedale di Desio. “Alla corsa non competitiva si contano già centinaia di iscritti ma puntiamo ad averne almeno 500” ha auspicato l’assessore Claudio Ceschini.

L’associazione Donatella

In prima linea anche l’associazione “Donatella”, nata due anni fa in memoria di Donatella Tassinato Cecconi, 60enne di Muggiò e guidata dalla figlia Roberta. La Onlus è operativa nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Desio diretto dal dottor Paolo Bidoli. L’obiettivo è porre attenzione ai bisogni dei malati.

I progetti per il futuro

“Partirà un progetto con un nutrizionista e con un personal trainer perché nella fase di recupero, fare attività fisica e una corretta alimentazione” ha spiegato la dottoressa Paola Pozzi, responsabile della struttura semplice di Oncologia dell’ospedale di Desio.