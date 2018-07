La Provincia asfalta le strade: possibili disagi da domani, lunedì 9 luglio. Con l’estate è partito il piano asfaltature della Provincia di Monza e Brianza. Gli interventi sono iniziati venerdì 6 luglio sulla Sp45 Vimercate-Villasanta e ricominceranno domani, lunedì 9 luglio.

Ecco il calendario delle asfaltature

La Provincia asfalta le strade: possibili disagi da domani, lunedì. Con l’estate è partito il piano asfaltature della Provincia di Monza e Brianza, manutenzioni straordinarie per un valore complessivo di un milione e 912.000 euro. Sono previsti anche cantieri notturni. Ecco il calendario degli interventi:

Da lunedì 9 luglio: cantiere sulla Sp 45 Villasanta-Vimercate tra Villasanta/Arcore (via Felice Matteucci) dal km 0+300 al km 0+700 e a Vimercate (via Matteucci – via Villasanta) dal km 1+900 al km 4+00. Cantiere notturno su Sp 7 Villasanta-Lesmo a Lesmo (via Carlo Maria Maggi) dal km 2+00 al km 2+130. Durata complessiva: 10 giorni.

Da lunedì 23 luglio: cantiere notturno su Sp 2 Monza-Trezzo a Vmercate (via Trezzo) e Bellusco (via Circonvallazione) dal km 8+00 al km 9+250. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 30 luglio: cantiere su SP 234 Lissone-Vedano-Biassono tra Biassono e Vedano al Lambro (via Misericordia) dal km 1+100 al km 2+200. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 6 agosto: cantiere su Sp 177 Bellusco-Gerno a Sulbiate (Crso Alpi) dal km 1+500 al km 2+200. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 20 agosto: cantiere su Sp 152 var Birago-Rovello Porro a Misinto (via Domenico Savio – via della Pusterla) dal km 0+560 al km 1+00; a Misinto (via Zocco del Prete) dal km 1+400 al km 2+022. Durata complessiva: 10 giorni.

Da lunedì 3 settembre: cantieri notturni su Sp 527 ed Ss 527 Bustese (ex statale) a Limbiate (viale Monza) dal km 10+350 al km 10+650; dal km 10+800 al km 11+850 (via Monte Bianco). Durata complessiva 5 giorni.

Da lunedì 10 settembre: cantieri notturni su Sp 6 var. Monza – Carate (tratto di collegamento svincolo Ss36 – via della Birona) dal km 15+900 al km 16+270. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 17 settembre: cantieri su Sp 156 Bellusco-Cornate a Bellusco/Sulbiate (via Mezzago) dal km 0+150 al km 1+480 e a Mezzago (strada comunale Bellusco – via Antonio Banfi) dal km 1+900 al km 2+100. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 24 settembre: cantiere su Sp 211 Burago-Ornago a Burago Molgora (via per Ornago) dal km 0+070 al km 0+700. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 1 ottobre: cantiere su Sp 121 Pobbiano-Cavenago a Cavenago di Brianza (via Roma) dal km 17+090 al km 17+530. Durata complessiva: 5 giorni.

Da lunedì 8 ottobre: cantiere su Sp 215 Moriano di Vimercate-Pessano ad Agrate Brianza (via don Carlo Marnoni) dal km 3+900 al km 4+220. Durata complessiva: 5 giorni.

La Provincia avvisa che i cantieri potrebbero comportare chiusure o deviazioni della viabilità locale, che verranno comunque prontamente segnalate. Da sottolineare inoltre che il calendario sopra riportato potrebbe subire modifiche in relazione alle condizioni meteorologiche. Tutti gli aggiornamenti online su: http://www.provincia.mb.it/index.html