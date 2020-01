La strada chiusa riapre, ma solo per ciclisti e pedoni. Novità importanti per gli agratesi. Da ieri, giovedì, il tratto di via Archimede sotto il ponte della Sp121, chiuso al transito dalla scorsa settimana, è di nuovo percorribile per chi si muove a piedi o in bicicletta.

In corso i lavori al ponte danneggiato

Come è noto la chiusura della strada era stata decisa dalla Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del ponte, per procedere alla sistemazione dello stesso, danneggiato un paio di mesi fa da un camion in transito. Un lavoro importante che richiede lo stop al transito dei veicoli. La chiusura era avvenuta per altro senza alcuna comunicazione al sindaco Simone Sironi. L’Amministrazione comunale si è mossa nei giorni successivi per ottenere almeno la riapertura del marciapiede che consente quindi da ieri il passaggio di ciclisti e pedoni da e per il quartiere Ghiringhella, che rischiavano altrimenti di restare isolati. Diverse le proteste in questo senso arrivate in Comune.

I lavori dovrebbero durare una 40ina di giorni.

Il comunicato del Comune