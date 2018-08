L’abbraccio del Villaggio Snia a Francesca Gallo, scomparsa a 54 anni mentre si trovava in vacanza. Si è addormentata per sempre. Solare e piena di vita, tutti a Cesano Maderno ricorderanno la sua forza d’animo. Era una “guerriera”, sempre pronta a far valere i suoi diritti.

Con la mamma e la sorella Francesca era partita prima di Ferragosto

Con la mamma Giuseppa e la sorella Rosy prima di Ferragosto avevano raggiunto Arienzo, paese d’origine della famiglia, in provincia di Caserta, per un periodo di vacanza. Abitava con la famiglia al Villaggio Snia, in via Friuli, dove era molto conosciuta. Sulla carrozzina, questo per lei non è mai stato un ostacolo. “Mi hai insegnato che si può ballare anche se non ci si può alzare da una sedia” le ha scritto un amico sui social.

“Era un conforto per tutti”, lavorava al Decathlon di Lissone

“Era solare, piena di vita, un conforto per tutti – la ricorda la sorella – Ha portato avanti tante battaglie e si è sempre battuta per i suoi diritti». Un grande dolore che ha colpito tutti quelli che la conoscevano, gli amici del Villaggio Snia e i colleghi del Decathlon di Lissone, dove lavorava dal 2001. Lunedì l’ultimo abbraccio alla Snia e un pensiero per salutarla: “Resterai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene e ora canterai con gli angeli. Ciao dolcissima Francesca”. UN AMPIO RICORDO PUBBLICATO SUL GIORNALE DI SEREGNO E SUL GIORNALE DI MONZA.