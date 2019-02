Ladre al centro estetico fuggono con l’incasso. Hanno distratto la titolare e portato via 220 euro. E’ accaduto in via Lampugnani a Desio.

Ladre al centro estetico di via Lampugnani

Le ladre sono riuscite ad entrare al centro estetico con la scusa di chiedere alla titolare, Giuseppina Pasqualetto, un preventivo per un trattamento. Una delle due l’ha distratta e ha fatto in modo di allontanarla dalla cassa. Intanto, la complice si è impossessata dei contanti. Il furto è stato denunciato.

“Quello che fa male è il gesto”

“In quasi trent’anni di lavoro – ci ha detto la titolare – non mi è mai successo. A farmi male è soprattutto il gesto”. Prima di mettere a segno il furto al centro estetico, le ladre erano passate dal negozio di tatuaggi, ma qui hanno dovuto rinunciare. I PARTICOLARI SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA.