Venticinquemila euro di merce: è il bottino con cui sono fuggiti i ladri che domenica sera hanno sfondato la finestra sul retro del negozio di prodotti informatici “PC Hunter” di via Milano a Desio. “È stato qualcuno del mestiere” ha commentato il titolare.

Ladri a segno nel negozio di prodotti informatici

“Il furto è avvenuto sicuramente dopo le 22 e ce ne siamo accorti solo lunedì all’apertura” spiegano dal punto vendita. “I ladri sono entrati dalla finestra del bagno e sapevano benissimo dove mettere le mani – spiega il proprietario – Non escludo che fossero già venuti in precedenza in negozio per osservare dove teniamo determinati prodotti”. All’appello mancherebbero processori e schede video, per un valore complessivo di circa 25mila euro, anche se la stima esatta sarà completata in settimana. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri per un sopralluogo.

