Ladri di gelati in azione anche a Cesano Maderno. Dopo l’incursione nelle scuole di Lentate sul Seveso, anche l’oratorio Don Bosco di via San Carlo è stato preso di mira dai furfanti.

Ladri di gelati in oratorio

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio all’oratorio Don Bosco ignoti hanno forzato la porta e si sono diretti al bar della struttura, aprendo il congelatore e asportando qualche scatola di gelati. Poi i ladri sono riusciti a prelevare anche il fondo cassa, arraffando circa 200 euro. Quindi si sono dileguati.

In azione una “banda dei gelati”?

Non si esclude che sia in azione una “banda dei gelati”, dato che episodi analoghi si sono verificati alle scuole medie di Lentate sul Seveso, ai centri parrocchiali di Varedo e perfino alla sede della Protezione civile di Bovisio Masciago. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili.