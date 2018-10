Ladri in azione a Birago, frazione di Lentate sul Seveso: i delinquenti hanno preso di mira un’abitazione in via Monte Grappa, fuggendo con un bottino da 10mila euro.

Ladri in azione a Birago

I furfanti hanno agito nel tardo pomeriggio, in un’orario compreso dalle 18.30 alle 20, quando in casa non c’erano i proprietari. Presumibilmente si sono arrampicati sulla grondaia e sono riusciti a introdursi nell’abitazione. Una volta all’interno hanno asportato una cassetta di sicurezza.

Via con monili in oro e orologi

Una volta arraffato il bottino, consistente in monili in oro e un paio di orologi per un valore complessivo di circa 10mila euro, si sono dileguati facendo perdere le tracce. Il proprietario di casa, un 50enne, è assicurato per i furti in abitazione. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, prontamente giunti sul posto una volta allertati dai padroni di casa.