Ladri scatenati rubano oro, soldi… e pure le galline. E’ successo a Meda, al quartiere Polo.

I furfanti sono entrati in azione in un’abitazione dove abitano famiglie imparentate tra loro. Incuranti che ci fossero persone in casa, si sono introdotti dalla finestra alle prime ore del mattino. Hanno rubato oro e soldi a casa di una coppia di anziani, poi sono scesi in cantina e hanno arraffato una decina di galline uccise il giorno prima e pronte per essere congelate.

