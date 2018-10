Ladri tagliano la cassaforte a muro con il flessibile e rubano soldi e oro. Il furto in un appartamento di via Rismondo a Santa Valeria.

Furfanti a Santa Valeria tagliano la cassaforte

Irruzione dei ladri, nei giorni scorsi in serata, ai danni di un appartamento al primo piano di via Rismondo, in zona Santa Valeria. Ignoti sono riusciti a tagliare lo sportello di una cassaforte a muro. Asportati ori e contanti oltre all’argenteria trovata in casa. In quel frangente l’anziana proprietaria era assente.

Forzata la porta finestra del bagno per entrare

I malfattori per penetrare hanno scavalcato il cancello carraio. Poi si sono arrampicati fino al terrazzo del primo piano e hanno forzato la porta finestra del bagno. Nel corso della serata i vicini hanno sentito un forte botto ma pensavano a un incidente stradale. Si sono affacciati alle finestre ma non hanno visto nulla e non hanno lanciato alcun allarme.

L’anziana proprietaria sotto shock

L’anziana proprietaria di casa, che vive sola, adesso è terrorizzata. “Non ho parole per esprimere questo disagio e questa incapacità nel capire perché non siamo più al sicuro nemmeno fra le mura domestiche – lo sfogo della figlia su Facebook – Ora mia madre è terrorizzata e non si sente più sicura a vivere da sola in casa”.

