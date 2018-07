Ladro di biciclette fermato con attrezzi da scasso e arrestato. I carabinieri di Varedo hanno fermato un 33enne a Bovisio Masciago con due tronchesini

Fermato con attrezzi da scasso e arrestato

I carabinieri di Varedo lo tenevano d’occhio da tempo e il 14 luglio lo hanno pizzicato con due tronchesini. E’ finito nel carcere di Monza un 33enne residente a Limbiate, ma di fatto senza fissa dimora. Dopo quel controllo l’uomo è stato indagato per furto aggravato. Ora i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare di aggravamento della pena in seguito al provvedimento emesso il 23 luglio dal tribunale di Monza

Specializzato in furti di biciclette

Il 33enne è già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti, soprattutto per ricettazione di biciclette, reato per cui era già stato denunciato a giugno dai carabinieri di Limbiate. Su di lui pendeva anche un divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza perché arrestato dal commissariato di Monza in seguito a un furto nel Centro commerciale Auchan di Monza.

Si aggrava la sua posizione

Nonostante il provvedimento di allontanamento, le forze dell’ordine lo avevano visto ancora aggirarsi sul territorio brianzolo e hanno iniziato a tenerlo sotto controllo fino a quando è stato fermato con i due attrezzi da scasso. Indagato per furto aggravato, il limbiatese è stato associato al carcere di Monza