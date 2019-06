Ladro ruba bici e agenda con la memoria di Meda e dei medesi. Vittima del furto Rina Del Pero, che ha lanciato un appello: “Riportatemela”.

Ladro ruba bici e agenda

Il furto si è verificato qualche giorno fa davanti all’oratorio Santo Crocifisso. “La mia mitica bici è sparita dopo le 23, era appoggiata al cancello. Ha un cestello tutto sgangherato con un’agenda nera, piena di appunti”, dice amareggiata Del Pero, una vera e propria istituzione a Meda.

“Riportatemi l’agenda”

Sempre attiva per la collettività, sempre in sella alla ricerca di qualche particolare curioso, sempre “sul pezzo” e sempre informata su tutto, senza il suo taccuino, su cui annotava informazioni, appunti, le sue memorie e quelle di Meda, è rimasta senza una parte importante di sé. Per questo si rivolge al ladro: “Chiedo di riportarmi l’agenda, lasciandola in un luogo frequentato, sarà ricompensato”.