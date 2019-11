Lamiera colpisce furgone sulla Valassina: 42enne gravissima in ospedale. Il grave incidente è avvenuto questa mattina all’alba in territorio di Seregno.

Lamiera colpisce furgoncino sulla Valassina

Solo ieri avevamo purtroppo parlato del triste primato della Statale 36, definita da Aci una delle strade più pericolose d’Italia (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Oggi purtroppo siamo a raccontarvi la cronaca di un altro terribile incidente avvenuto proprio sulla Super, questa mattina all’alba.

Non erano ancora le sei e in Brianza, come in buona parte della Lombardia, pioveva e tirava un forte vento. Una donna alla guida di una Renault Kangoo era in transito sulla Valassina, in particolare sul tratto urbano della SS 36 all’altezza di Seregno San Salvatore, quando una lamiera ha centrato in pieno il parabrezza del furgoncino. E dopo aver sfondato il vetro ha colpito in pieno la donna al volante, una 42enne residente nel Vimercatese.

La zona dove è avvenuto l’incidente:

I soccorsi

Nonostante le gravi ferite la donna è riuscita ad accostare in corsia d’emergenza. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi: il personale del 118 proveniente da Lissone ha prestato le prime cure alla 42enne dopo che i Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla dalla vettura. Per lei è stato disposto il trasferimento all’Ospedale San Gerardo in codice rosso. Mentre i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale.

Dinamica poco chiara

Al momento, non è ancora chiaro se la lamiera che ha centrato il furgoncino sia stata persa lungo la Statale da un altro mezzo oppure se, a causa del vento forte, si sia staccata da qualche edificio nelle vicinanze.