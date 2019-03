Latitante da cinque anni, arrestato rapinatore. Evaso dagli arresti domiciliari, aveva fatto perdere le sue tracce per cinque lunghi anni fino a quando i carabinieri lo hanno scovato, mettendo fine alla sua fuga.

Latitante da cinque anni, arrestato rapinatore a Desio

L’hanno arrestato nel fine settimana i carabinieri di Limbiate. L’uomo, un 56enne di Garbagnate, è stato individuato nella stanza dell’albergo in cui alloggiava da qualche tempo, a Desio. Nel cuore della notte i militari hanno fatto irruzione. Era solo nella stanza.

Dovrà rispondere di evasione

Il 56enne era agli arresti domiciliari per una serie di rapine commesse nell’hinterland milanese nel corso di diversi anni. Colpiva esercizi commerciali e farmacie, in particolare. Irreperibile da cinque anni, quando si era dato alla fuga, aveva vissuto in diverse località, in Italia e anche all’estero. Arrestato dai militari di Limbiate, il rapinatore si trova ora in carcere a Monza. Dovrà scontare sei mesi di reclusione per evasione.