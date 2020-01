Traffico in tilt sulla Valassina: a causa di alcuni lavori in corso per riparare buche nell’asfalto la circolazione è paralizzata

Il traffico in tilt sulla Valassina

I problemi si stanno registrando lungo la Valassina, in direzione Lecco. Una coda lunga diversi chilometri a causa di un piccolo cantiere: poco dopo l’uscita di Capriano, infatti, alcuni operai sono all’opera per riparare alcune buche nell’asfalto, con conseguente riduzione della carreggiata da due a una corsia. Tanto è bastato per causare una coda chilometrica con i veicoli che procedono a passo d’uomo