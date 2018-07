Lavori via Milano: salta l’asfalto a causa del temporale.

Intervento in via Milano

Lavori in via Milano: salta l’asfalto a causa del temporale. Strada interrotta, dopo il forte temporale di questa notte. La pressione dell’acqua nella fogna ha fatto saltare il catrame della strada, nell’ultimo tratto di via Milano, tra via Borella, all’incrocio di via Fermi. Da questa mattina una squadra di operai è sul posto per sistemare la strada e riaprire la viabilità verso il centro. Al momento le auto provenienti da via Milano e dirette verso via Borella, o via Volta, devono svoltare in via Fermi.