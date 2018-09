Le rubano la macchina mentre è in discoteca: denunciato un 17enne. E’ successo a Giussano. Grazie alle tempestive ricerche l’auto è stata ritrovata a Verano.

E’ andata a ballare con gli amici in una discoteca di Giussano ma quando è uscita dal locale per rientrare a casa ha fatto un’amara scoperta: la sua auto non c’era più.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica a una ragazza di 22 anni di Vimercate. Erano circa le 2.30 quando la giovane, uscendo dal locale, si è resa conto che la sua macchina era sparita e ha subito allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono così arrivati i Carabinieri che grazie alle ricerche tempestive e all’ausilio di diverse pattuglie hanno ritrovato la macchina poco distante, nel territorio di Verano Brianza.

All’interno dell’auto i militari hanno trovato un 17enne, residente a Limbiate e incensurato, che è stato denunciato per ricettazione.