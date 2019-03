Lentate: automobilista abbatte la recinzione della ferrovia. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Tintoretto.

Incidente, fortunatamente senza feriti, questa sera a Lentate sul Seveso nel quartiere San Gerolamo. Dove poco dopo le 19 un’auto guidata da una donna di 48 anni è finita contro la recinzione della ferrovia in via Tintoretto.

In base alle prime informazioni sul posto si è portata l’ambulanza assieme ai Vigili del Fuoco, agli agenti della Polizia locale di Lentate e ai Carabinieri. Visto l’incidente hanno effettuato un sopralluogo anche i tecnici delle ferrovie.

Ancora da accertare le cause che hanno fatto perdere alla donna il controllo dell’auto. Fortunatamente, nonostante l’impatto, la 48enne, visitata sul posto dai sanitari, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

La zona danneggiata dallo scontro è stata recintata e messa in sicurezza.