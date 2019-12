Grave malore in ditta per una 53enne. Soccorsi in via Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso. Intervento in codice rosso.

Lentate: grave malore in ditta per una 53enne

Intervento dei soccorritori della Croce azzurra di Rovellasca nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, in un impianto lavorativo di Lentate sul Seveso, in via Nazionale dei Giovi.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di una donna di 53 anni che si è sentita male all’interno di una ditta. I soccorsi, attivati in codice giallo, sono arrivati sul posto tempestivamente.

Dopo le prime cure le condizioni della donna sarebbero purtroppo peggiorate, tanto che è stato disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice rosso.

