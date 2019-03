Novedratese chiusa per almeno tre mesi.

Novedratese chiusa: la decisione della Provincia

I tecnici della Provincia di Como hanno deciso. Come riporta GiornalediComo.it il tratto della Novedratese compreso tra la rotonda del Bennet di Lentate sul Seveso e quella dove è ubicata l’azienda florivivaistica Giardango resterà chiuso al traffico per almeno tre mesi.

I danni provocati dal camion

La decisione è arrivata dopo che questa mattina un camion in transito sotto al ponte della Novedratese che si trova in via Giovi a Carimate, l’ha gravemente danneggiato. La strada ad alta percorrenza è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato, in attesa dei rilievi da parte dei tecnici della Provincia. I quali, visti i gravi danni, hanno optato per la chiusura definitiva della strada. Inoltre è interdetto il transito anche sotto il ponte danneggiato.

