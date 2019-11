Lieve infortunio durante il turno di lavoro per una 42enne. Sul posto, presso il punto vendita Lidl di Cesano Maderno, l’ambulanza e due pattuglie della Polizia locale.

Un piccolo infortunio che ha però richiesto l’intervento del personale sanitario di Seregno soccorso e anche degli agenti di Polizia locale di Cesano Maderno. E’ quello occorso questa mattina, mercoledì 27 novembre, all’interno del punto vendita della Lidl, nel quartiere Sacra Famiglia, ad una donna di 42 anni.

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento la 42enne, durante il turno di lavoro, si sarebbe schiacciata il piede destro durante la movimentazione di un muletto.

I volontari di Seregno soccorso, arrivati in posto, hanno fortunatamente accertato che le condizioni della donna erano buone e l’infortunio solo di lieve entità. Per precauzione la 42enne è stata comunque accompagnata in ospedale in codice verde per accertamenti.