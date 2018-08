Lievi malori a Cesano e a Lissone. Interventi questa notte per un 25enne e per un 18enne.

Lievi malori in Brianza

Due interventi da parte dei soccorritori brianzoli questa notte. Il primo a Lissone dove intorno all’1.45 si è sentito male un ragazzo di 18 anni. Il giovane è stato raggiunto in via Gorizia dalla croce verde cittadina che, dopo le prime cure sul posto, è rientrata senza trasportare il ragazzo, che si è ripreso in breve tempo.

Alle 4.30 altro intervento a Cesano Maderno. Questa volta a sentirsi male è stato un ragazzo di 25 anni soccorso in via Manzoni. Secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza il 25enne è stato raggiunto dalla croce bianca e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Le sue condizioni sono buone.