(foto di repertorio)

Limbiate: arrestato dai Carabinieri uno spacciatore 19enne. Aveva addosso 12 dosi di cocaina e 500 euro.

Nella serata di domenica 19 maggio i Militari della Stazione Carabinieri di Limbiate hanno individuato e tratto in arresto un 19enne del posto, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane stazionava in via XXV Aprile, alle spalle del Teatro Comunale; una zona già battuta più volte dai militari che, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, avevano appreso di “strani movimenti” in quell’area.

Infatti, nella tarda serata di domenica, l’equipaggio ha notato un capannello di sei giovani, che una volta visti i Carabinieri si sono dati alla fuga. I militari si sono concentrati in particolare su un giovane che poco prima pareva al centro del gruppetto.

Ad essere fermato, appunto, il 19enne di Limbiate, inoccupato, la cui perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nelle tasche del cappotto, ben dodici dosi di cocaina, confezionate con carta stagnola, e nel portafoglio oltre 500 euro, delle quali non sapeva indicare la provenienza e ritenute pertanto provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato dichiarato in arresto ed avviato, per il mattino successivo, a processo per direttissima.