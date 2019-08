Limbiate: due fratelli arrestato dopo una lite in strada. I due sono finiti in manette la notte scorsa. Si tratta di due soggetti già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri di Limbiate, la notte del 14 agosto 2019, hanno tratto in arresto due fratelli, di 31 e 29 anni, già noti alle forze dell’ordine, al termine di una lite in strada.

I militari sono arrivati in Piazza della Repubblica a Limbiate a seguito di una segnalazione giunta al 112 relativa ad una di rissa in atto.

Giunti sul posto, in effetti, i Carabinieri hanno notato un assembramento di una decina di persone che però alla vista dei militari si sono date alla fuga. Non è stato possibile identificare nessuno a parte un 31enne che, a torso nudo, tentava di fuggire lungo la pista ciclabile.

Raggiunto dai Carabinieri, al fine di sottrarsi al controllo, in evidente stato di alterazione psicofisica, tentava, inutilmente, di intimidire i militari con atteggiamenti aggressivi. Poco dopo è stato raggiunto dal fratello, anche lui in stato di agitazione.

Per entrambi, una volta fermati, sono scattate le manette. Sono tuttora in corso gli accertamenti per comprendere cosa fosse precedentemente accaduto in piazza. Quel che è certo è che la segnalazione e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno permesso di evitare che la situazione degenerasse.