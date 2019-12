Limbiate: Jaguar a fuoco nella notte. Sul posto i Vigili del fuoco di Bovisio e i Carabinieri. Nei giorni scorsi episodi analoghi a Nova e a Bovisio.

Limbiate: Jaguar a fuoco nella notte

Fiamme nella notte tra domenica e lunedì in via Trieste. All’una circa i Vigili del fuoco del distaccamento di Bovisio sono accorsi al Villaggio Giovi per spegnere l’incendio che aveva avvolto una «Jaguar» in un parcheggio vicino all’intersezione con via Saragat.

Le fiamme, a quanto pare partite dalla parte anteriore dei veicolo, sono state spente dai pompieri che erano stati avvisati dai residenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

Dalle prime ricostruzioni non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un gesto doloso. Nei giorni scorsi non sono mancati episodi analoghi, lunedì scorso a Nova Milanese e il venerdì precedente a Bovisio Masciago hanno preso fuoco altre due auto, sempre a causa di un corto circuito.