Tre denunce per la lite scoppiata alle 17.30 di mercoledì alla stazione di Cesano Maderno.

Lite in stazione, denunciati in tre

Al termine delle indagini, i carabinieri della Compagnia di Desio hanno provveduto a denunciare tre uomini per rissa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Erano le 17.30 di mercoledì quando, per futili motivi, sulla banchina della stazione è scoppito un diverbio tra due ventenni, un egiziano e un tunisino. Il tunisino è stato subito raggiunto da alcuni amici, che gli hanno dato manforte. Il diverbio si è trasformtoa presto in rissa e ad avere la peggio è stato il tunisino di ventuno annoi, che è finito in ospedale a Desio per i traumi riportati durante l’aggressione.

Tre denunciati per rissa aggravata

Nel tentativio di fuggire dopo il parapiglia, uno degli extracomunitari è salito di corsa sul treno e ha azionato la leva del freno per fermare il convoglio e consentire agli altri di salire a bordo. A quel punto al capotreno e ad alcuni pendolari non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato tre uomini, e li hanno portati in caserma. Si tratta di due egiziani classe 1998, uno di Milano e uno di Seveso, e un loro coetaneo tunisino, irregolare sul territorio italiano.